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Факты / Украина / Политика

На 14 и 19 апреля: НСК Олимпийский получил запросы кандидатов по дебатам

Руководству НСК Олимпийский поступили запросы о проведении дебатов от кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

На 14 и 19 апреля: НСК Олимпийский получил запросы кандидатов по дебатам

На странице НСК Олимпийский в Facebook сообщили о том, что представители Порошенко настаивают на проведении дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленского – только 19 апреля.

Руководство НСК Олимпийского инициировало переговорный процесс для решения вопросов о проведении дебатов на стадионе.

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Ранее в штабах обоих кандидатов заявляли, что готовы оплатить 50% стоимости дебатов на НСК Олимпийский.

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