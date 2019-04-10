Кандидат в президенти Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського 14 квітня о 14.14 на НСК Олімпійський для проведення дебатів.
Радник президента Петра Порошенка Олег Медведєв заявив, що потрібно провести кілька раундів дебатів для того, аби українці отримали відповіді на найважливіші питання.
Кандидат у президенти прийде на НСК Олімпійський 14 квітня о 14.14 для того, аби взяти участь у дебатах із Володимиром Зеленським.
Медведєв додав, що Порошенко не наполягає саме на зазначеній даті і готовий прибути на НСК Олімпійський й в інший день, проте не тоді, коли проводитимуться дебати на Суспільному.
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Радник сказав, що у графіку Порошенка точно будуть дебати, які відбудуться 19 квітня о 20.00 у студії Суспільного телебачення.
За його словами, участь у таких дебатах вимагає закон Про вибори президента.
Також інформацію про те, що Петро Порошенко не мав бажання брати участь у дебатах назвали фейком і продемонстрували відео, на якому кандидат у президенти з’явився на дебати у 2014 році.
Де та коли мають пройти дебати?
- За законом – 19 квітня у студії НСТУ 37%, 182 votes182 votes 37%37%
- 19 квітня на НСК Олімпійський 26%, 128 votes128 votes 26%26%
- Кому взагалі потрібні ці дебати? 16%, 80 votes80 votes 16%16%
- На стадіоні, а згодом у студії НСТУ 12%, 60 votes60 votes 12%12%
- 14 квітня на НСК Олімпійський 9%, 43 votes43 votes 9%9%
До слова, керівництво стадіону НСК Олімпійський отримало запити від кандидатів у президенти щодо проведення дебатів.