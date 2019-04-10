Кандидат в президенти Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського 14 квітня о 14.14 на НСК Олімпійський для проведення дебатів.

Радник президента Петра Порошенка Олег Медведєв заявив, що потрібно провести кілька раундів дебатів для того, аби українці отримали відповіді на найважливіші питання.

Кандидат у президенти прийде на НСК Олімпійський 14 квітня о 14.14 для того, аби взяти участь у дебатах із Володимиром Зеленським.

Медведєв додав, що Порошенко не наполягає саме на зазначеній даті і готовий прибути на НСК Олімпійський й в інший день, проте не тоді, коли проводитимуться дебати на Суспільному.

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Радник сказав, що у графіку Порошенка точно будуть дебати, які відбудуться 19 квітня о 20.00 у студії Суспільного телебачення.

За його словами, участь у таких дебатах вимагає закон Про вибори президента.

Також інформацію про те, що Петро Порошенко не мав бажання брати участь у дебатах назвали фейком і продемонстрували відео, на якому кандидат у президенти з’явився на дебати у 2014 році.

Де та коли мають пройти дебати? За законом – 19 квітня у студії НСТУ 37%, 182 votes 182 votes 37% 37%

19 квітня на НСК Олімпійський 26%, 128 votes 128 votes 26% 26%

Кому взагалі потрібні ці дебати? 16%, 80 votes 80 votes 16% 16%

На стадіоні, а згодом у студії НСТУ 12%, 60 votes 60 votes 12% 12%

14 квітня на НСК Олімпійський 9%, 43 votes 43 votes 9% 9% Всього голосів: 493 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, керівництво стадіону НСК Олімпійський отримало запити від кандидатів у президенти щодо проведення дебатів.