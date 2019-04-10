PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Дебати на Олімпійському: Порошенко призначив час

Кандидат в президенти Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського 14 квітня о 14.14 на НСК Олімпійський для проведення дебатів.

НСК Олімпійський

Радник президента Петра Порошенка Олег Медведєв заявив, що потрібно провести кілька раундів дебатів для того, аби українці отримали відповіді на найважливіші питання.

Кандидат у президенти прийде на НСК Олімпійський 14 квітня о 14.14 для того, аби взяти участь у дебатах із Володимиром Зеленським.

Медведєв додав, що Порошенко не наполягає саме на зазначеній даті і готовий прибути на НСК Олімпійський й в інший день, проте не тоді, коли проводитимуться дебати на Суспільному.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Радник сказав, що у графіку Порошенка точно будуть дебати, які відбудуться 19 квітня о 20.00 у студії Суспільного телебачення.

За його словами, участь у таких дебатах вимагає закон Про вибори президента.

Також інформацію про те, що Петро Порошенко не мав бажання брати участь у дебатах назвали фейком і продемонстрували відео, на якому кандидат у президенти з’явився на дебати у 2014 році.

Де та коли мають пройти дебати?

  • За законом – 19 квітня у студії НСТУ 37%, 182 votes
    182 votes 37%
    37%
  • 19 квітня на НСК Олімпійський 26%, 128 votes
    128 votes 26%
    26%
  • Кому взагалі потрібні ці дебати? 16%, 80 votes
    80 votes 16%
    16%
  • На стадіоні, а згодом у студії НСТУ 12%, 60 votes
    60 votes 12%
    12%
  • 14 квітня на НСК Олімпійський 9%, 43 votes
    43 votes 9%
    9%
Всього голосів: 493

До слова, керівництво стадіону НСК Олімпійський отримало запити від кандидатів у президенти щодо проведення дебатів.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна – НАТО: Порошенко підписав річний план стратегічних реформ
Вибори 2019. Сюрпризи першого туру, гучні заяви і чим здивували
Порошенко здав аналізи VADA на Олімпійському
Зеленський не буде здавати аналізи VADA
Якого числа другий тур виборів президента України 2019
Хто переможе у другому турі виборів – ставки букмекерів
Комік руйнує правила гри: світові ЗМІ про вибори в Україні
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка