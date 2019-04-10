Кабинет министров расширил список товаров из России, на поставку которых введено эмбарго.

Кабмин внес в список запрещенных товаров из России банки для консервирования, бутылки и стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков.

Первоначальный список был утвержден в декабре 2015 года.

В дополненный перечень внесли банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, а также стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости.

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Также в список внесены формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики.

Постановление вступает в силу через 10 дней со дня публикации.

Напомним, первый список запретных товаров Кабмин утвердил 30 декабря 2015 года, в него попали продукты питания. Ранее Кабмин продлил запрет на ввоз российских товаров до 2020 года.