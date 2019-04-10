PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кабмин расширил список запрещенных товаров из России

Кабинет министров расширил список товаров из России, на поставку которых введено эмбарго.

Кабмін

Кабмин внес в список запрещенных товаров из России банки для консервирования, бутылки и стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков.

Первоначальный список был утвержден в декабре 2015 года.

В дополненный перечень внесли банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, а также стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости.

Читайте: Россия ввела запрет на импорт украинских товаров

Также в список внесены формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики.

Постановление вступает в силу через 10 дней со дня публикации.

Напомним, первый список запретных товаров Кабмин утвердил 30 декабря 2015 года, в него попали продукты питания. Ранее Кабмин продлил запрет на ввоз российских товаров до 2020 года.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В РФ испытали отремонтированный боевой танк стрельбой бревном
G7 призвали Россию освободить украинских моряков
Германия призывает сохранить нормандский формат после выборов
Ани Лорак получила очередную награду в России
Украина проиграла России спор во Всемирной торговой организации
Проход через Керченский пролив должен быть свободным – ЕС
Умер режиссер Георгий Данелия
Чем могут помочь Украине корабли НАТО, которые выходят на учения в Черном море
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка