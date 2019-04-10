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Факти / Україна

Кабмін розширив список заборонених товарів з Росії

Кабінет міністрів розширив список товарів з Росії, на поставку яких введено ембарго.

Кабмін

Кабмін вніс до списку заборонених товарів з Росії банки для консервування, пляшки і скляні ємності для харчових продуктів і напоїв.

Початковий список був затверджений в грудні 2015 року.

У доповнений перелік внесли банки для консервування (стерилізаційні банки), пляшки для харчових продуктів та напоїв з безбарвного і кольорового скла ємністю від 0,15 л до 2,5 л і більше, а також скляні ємності для харчових продуктів і напоїв різного об’єму.

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Також в список внесені формалін, карбамідно-формальдегідний концентрат і смоли, пружини для візків вантажних вагонів, електроапаратура для комутації, яка використовується в пристроях залізничної автоматики.

Постанова набирає чинності через 10 днів з дня публікації.

Нагадаємо, перший список заборонених товарів Кабмін затвердив 30 грудня 2015 року, в нього потрапили продукти харчування. Раніше Кабмін продовжив заборону на ввезення російських товарів до 2020 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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