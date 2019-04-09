Штаб Владимира Зеленского хочет дебаты на НСК Олимпийский, а не в студии НОТУ и готовы оплатить половину стоимости.
Команда Владимира Зеленского настаивает на проведении дебатов в пределах стадиона Олимпийский и готова оплатить половину стоимости аренды.
В то же время представители штаба считают, что остальную часть должен оплатить штаб кандидата в президенты Петра Порошенко.
– Мы понимаем, что в Украине война, поэтому не хотим, чтобы государственный бюджет оплачивал дебаты, на стадионе точно выйдет дороже, чем в студии, и мы готовы оплатить свою долю из избирательного фонда, – сказал советник команды кандидата на пост президента Володомир Зеленского Александр Харебин.
По словам советника, представители команды Владимира Зеленского готовы к встрече со штабом Петра Порошенко, чтобы обсудить:
- Формат дебатов;
- Оплату из избирательных фондов;
- Вопросы государственной охраны;
- Аренду стадиона и сцены;
- Привлечение подрядчиков и другие организационные вопросы.
Сегодня после брифинга ЦИК, штабы должны встретиться.
Он отметил, что председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил о вероятной стоимость дебатов на стадионе в размере почти 6 млн грн.
– У нас есть собственные расчеты этого шоу. Дебаты – это шоу, поэтому мы настаивали, чтобы они были не за государственные средства, – сказал Александр Харебин.
Он добавил, что основной вопрос – это формат дебатов.
– Должно быть единое решение штабов, – добавил Александр Харебин.
Он также сказал, что в штабе Владимира Зеленского хотят услышать все предложения. Они не против, чтобы Общественный вещатель выступил одним из организаторов дебатов, предоставил своего модератора, кем, по словам Зураба Аласания, должен стать ведущий ток-шоу Обратный отсчет Павел Казарин.
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И в штабе Владимира Зеленского есть вопрос, успеет ли ПАО НОТУ провести все тендерные процедуры, чтобы арендовать свет, технику, сцену и прочее.
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