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Факты / Украина / Политика

Штаб Зеленского готов оплатить 50% аренды Олимпийского для дебатов

Штаб Владимира Зеленского хочет дебаты на НСК Олимпийский, а не в студии НОТУ и готовы оплатить половину стоимости.

Штаб Зеленского готов оплатить 50% аренды Олимпийского для дебатов

Команда Владимира Зеленского настаивает на проведении дебатов в пределах стадиона Олимпийский и готова оплатить половину стоимости аренды.

В то же время представители штаба считают, что остальную часть должен оплатить штаб кандидата в президенты Петра Порошенко.

– Мы понимаем, что в Украине война, поэтому не хотим, чтобы государственный бюджет оплачивал дебаты, на стадионе точно выйдет дороже, чем в студии, и мы готовы оплатить свою долю из избирательного фонда, – сказал советник команды кандидата на пост президента Володомир Зеленского Александр Харебин.

По словам советника, представители команды Владимира Зеленского готовы к встрече со штабом Петра Порошенко, чтобы обсудить:

  • Формат дебатов;
  • Оплату из избирательных фондов;
  • Вопросы государственной охраны;
  • Аренду стадиона и сцены;
  • Привлечение подрядчиков и другие организационные вопросы.

Сегодня после брифинга ЦИК, штабы должны встретиться.

Он отметил, что председатель правления  НОТУ Зураб Аласания заявил о вероятной стоимость дебатов на стадионе в размере почти 6 млн грн.

– У нас есть собственные расчеты этого шоу. Дебаты – это шоу, поэтому мы настаивали, чтобы они были не за государственные средства, – сказал Александр Харебин.

Он добавил, что основной вопрос – это формат дебатов.

– Должно быть единое решение штабов, – добавил Александр Харебин.

Он также сказал, что в штабе Владимира Зеленского хотят услышать все предложения. Они не против, чтобы Общественный вещатель выступил одним из организаторов дебатов, предоставил своего модератора, кем, по словам Зураба Аласания, должен стать ведущий ток-шоу Обратный отсчет Павел Казарин.

Читайте: Порошенко: Я буду на дебатах 14 и 19 апреля

И в штабе Владимира Зеленского есть вопрос, успеет ли ПАО НОТУ провести все тендерные процедуры, чтобы арендовать свет, технику, сцену и прочее.

Второй тур состоится уже 21 апреля. Факты ICTV напоминают, как голосовать не по месту прописки. Если вы еще не изменили место голосования – поторопитесь, потому что последний день уже 15 апреля

Источник: Детектор.Медиа

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