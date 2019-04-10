Керівництву НСК Олімпійський надійшли запити щодо проведення дебатів від кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

На сторінці НСК Олімпійський у Facebook повідомили про те, що представники Порошенка наполягають на проведенні дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленського – тільки 19 квітня.

Керівництво НСК Олімпійського ініціювало переговорний процес для вирішення питань щодо проведення дебатів на стадіоні.

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Раніше у штабах обох кандидатів у президенти заявляли, що готові оплатити 50% вартості дебатів на НСК Олімпійський.