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Факти / Україна / Політика

На 14 і 19 квітня: НСК Олімпійський отримав запити кандидатів щодо дебатів

Керівництву НСК Олімпійський надійшли запити щодо проведення дебатів від кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

На 14 і 19 квітня: НСК Олімпійський отримав запити кандидатів щодо дебатів

На сторінці НСК Олімпійський у Facebook повідомили про те, що представники Порошенка наполягають на проведенні дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленського – тільки 19 квітня.

Керівництво НСК Олімпійського ініціювало переговорний процес для вирішення питань щодо проведення дебатів на стадіоні.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Раніше у штабах обох кандидатів у президенти заявляли, що готові оплатити 50% вартості дебатів на НСК Олімпійський.

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