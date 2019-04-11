PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Поможет улучшить кибербезопасность – Фриланд о сотрудничестве с Украиной

Сотрудничество Канады и США с Украиной поможет странам улучшить кибербезопасность.

Україна Канада

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что сотрудничество с Украиной помогает обеим странам усилить сферу кибербезопасности и перенять соответствующий опыт.

Она заявила, что один из чиновников США считает, что Россия исследует в Украине методы враждебного вмешательства.

– Поэтому взаимодействие с Украиной дает США возможность понять, что происходит, и как защитить собственную страну. Канада считает так же, – сказала Фриланд.

Министр добавила, что в сфере защиты демократий сотрудничество с Украиной является взаимовыгодным.

Читайте: Россия готовила кибератаку на украинские СМИ

К слову, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать европейское агентство по безопасности для защиты от кибератак.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

США призвали ООН признать Гуаидо президентом Венесуэлы
Часть Украины, Россия и Турция: США составили список опасных стран
Вспышка кори в Нью-Йорке: объявлено чрезвычайное положение
Сдали даже подлинник Пикассо! Почему ломбарды в США – трендовые места
Экономический рост Украины продолжится в 2019 году – МВФ
Никаких бизнес-партнеров больше назначено не будет – Порошенко
Порошенко назвал 5 главных рисков для Украины
Ребенок заблокировал iPad отца на 48 лет
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка