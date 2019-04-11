Сотрудничество Канады и США с Украиной поможет странам улучшить кибербезопасность.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что сотрудничество с Украиной помогает обеим странам усилить сферу кибербезопасности и перенять соответствующий опыт.

Она заявила, что один из чиновников США считает, что Россия исследует в Украине методы враждебного вмешательства.

– Поэтому взаимодействие с Украиной дает США возможность понять, что происходит, и как защитить собственную страну. Канада считает так же, – сказала Фриланд.

Министр добавила, что в сфере защиты демократий сотрудничество с Украиной является взаимовыгодным.

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К слову, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать европейское агентство по безопасности для защиты от кибератак.