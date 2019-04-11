12 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Встреча с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским состоится 12 апреля в 15.00, а переговоры с Петром Порошенко – в 18.00, сообщает пресс-служба президента Франции Эммануэля Макрона.

Открытой для прессы будет только протокольная часть встречи с Порошенко, а с Зеленским планируется только съемка перед началом разговора.

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Президент Украины Петр Порошенко мотивирует свои встречи с руководством Германии и Франции угрозой европейской безопасности.

– Уже завтра я увижусь с президентом Франции, поскольку на кону судьба не только украинского государства, но и европейской безопасности, судьба стабильности континента. Именно поэтому эти переговоры важны для Украины и важны для них, – сказал Порошенко на Киевском форуме безопасности.

По словам президента, эти переговоры имеют серьезное значение на фоне попыток еще раз пересмотреть санкции против России.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать европейское агентство по безопасности, целью которого станет защита от кибератак.