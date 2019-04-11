PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Макрон встретится с Порошенко и Зеленским – дата

12 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Еммануель Макрон

Встреча с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским состоится 12 апреля в 15.00, а переговоры с Петром Порошенко – в 18.00, сообщает пресс-служба президента Франции Эммануэля Макрона.

Открытой для прессы будет только протокольная часть встречи с Порошенко, а с Зеленским планируется только съемка перед началом разговора.

 

Читайте: Германия призывает сохранить нормандский формат после выборов

Президент Украины Петр Порошенко мотивирует свои встречи с руководством Германии и Франции угрозой европейской безопасности.

– Уже завтра я увижусь с президентом Франции, поскольку на кону судьба не только украинского государства, но и европейской безопасности, судьба стабильности континента.

Именно поэтому эти переговоры важны для Украины и важны для них, – сказал Порошенко на Киевском форуме безопасности.

По словам президента, эти переговоры имеют серьезное значение на фоне попыток еще раз пересмотреть санкции против России.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать европейское агентство по безопасности, целью которого станет защита от кибератак.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Форум по безопасности в Киеве: сценарии после избрания нового президента
Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)
Манжосов сделал заявление о наркотиках и Зеленском
Угроза жизни: полиция взялась за видео с Зеленским и грузовиком
Манжосов исчез с пресс-конференции о Зеленском
Напоминает Эквилибриум: Порошенко сравнил кампанию Зеленского с фильмом
В Украине запустили Высший антикоррупционный суд
Порошенко планирует баллотироваться в Европарламент
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка