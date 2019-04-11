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Факти / Україна / Політика

Макрон зустрінеться з Порошенком та Зеленським – дата

12 квітня президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Еммануель Макрон

Зустріч з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським відбудеться 12 квітня о 15.00, а переговори з Петром Порошенком – о 18.00,  повідомляє прес-служба президента Франції Емманюеля Макрона.

Відкритою для преси буде лише протокольна частина зустрічі із Порошенком, а із Зеленським планується лише зйомка перед початком розмови.

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Президент України Петро Порошенко мотивує свої зустрічі з керівництвом Німеччини та Франції загрозою європейській безпеці.

– Уже завтра я побачуся з президентом Франції, оскільки на кону доля не тільки української держави, а й європейської безпеки, доля стабільності континенту.

Саме тому ці переговори важливі для України і важливі для них, – сказав Порошенко на Київському безпековому форумі.

За словами президента, ці переговори мають серйозне значення на тлі спроб вкотре переглянути санкції проти Росії.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити європейське агентство з безпеки, метою якого стане захист від кібератак.

Фото: Dreamstime

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