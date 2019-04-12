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Факты / Украина

Больше идей и успешных реализаций: Леонид Кучма поздравил КБ Южное с 65-летием

Второй президент Украины Леонид Кучма присоединился к празднованию 65-летия Конструкторского бюро Южное.

Леонід Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма принял участие в праздновании 65-летия КБ Южное, в котором долгое время работал на должности первого заместителя генерального конструктора, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.

Он сказал, что Украине и ее властям нужно помнить об этом уникальном месте, из которого можно сделать свою Силиконовую долину.

– Сегодня – двойной праздник: и день космонавтики, и юбилей КБ. Поэтому пожелаю Южному вдвое больше ярких идей, успешных реализаций, высоких орбит… по “школе”, по традициям, по интеллектуальному потенциалу КБ Южное может быть тем двигателем, который позволит Украине оставаться на самой высокой орбите, – сказал Кучма.

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КБ Южное не имеет аналогов даже по мировым стандартам.

На предприятии тысячи ученых, конструкторов, испытателей работали над созданием четырех поколений боевых ракетных комплексов и 20 типов космических комплексов.

За время существования в Конструкторском бюро было создано более 70 космических аппаратов, более 50 типов ракетных двигателей и внедрено несколько сотен передовых технологий.

С помощью ракет-носителей Южного на орбиту Земли удалось вывести 1,1 тыс. космических аппаратов. 400 из них – собственной разработки.

Напомним, в конце марта второй президент Украины Леонид Кучма получил звание почетного академика Международной Академии астронавтики.

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