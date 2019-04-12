Другий президент України Леонід Кучма долучився до святкування 65-річчя Конструкторського бюро Південне.

Другий президент України Леонід Кучма взяв участь у святкуванні 65-річчя КБ Південне, в якому довгий час працював на посаді першого заступника генерального конструктора, повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер.

Він сказав, що Україні і її владі потрібно пам’ятати про це унікальне місце, з якого можна зробити свою Силіконову долину.

– Сьогодні – подвійне свято: і день космонавтики, і ювілей КБ. Тому побажаю Південному вдвічі більше яскравих ідей, успішних реалізацій, високих орбіт… за “школою”, за традиціями, за інтелектуальним потенціалом КБ Південне може бути тим двигуном, який дозволить Україні залишатися на найвищій орбіті, – сказав Кучма.

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У КБ Південне немає аналогів навіть за світовими стандартами.

На підприємстві тисячі вчених, конструкторів, випробувачів працювали над створенням чотирьох поколінь бойових ракетних комплексів та 20 типів космічних комплексів.

За час існування у Конструкторському бюро було створено більше 70 космічних апаратів, більше 50 типів ракетних двигунів та впроваджено кілька сотень передових технологій.

За допомогою ракет-носіїв Південного на орбіту Землі вдалося вивести 1,1 тис. космічних апаратів. 400 з них – власної розробки.

Нагадаємо, наприкінці березня другий президент України Леонід Кучма отримав звання почесного академіка Міжнародної Академії астронавтики.