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Факты / Украина / Политика

Спор Порошенко и Зеленского: Тимошенко обратилась к кандидатам

Народный депутат Юлия Тимошенко записала обращение к Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому.

Спор Порошенко и Зеленского: Тимошенко обратилась к кандидатам

После телефонных дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, Юлия Тимошенко записала обращение к кандидатам в президенты.

– Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Думаю, что также как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели, – заявила глава Батьківщини.

Тимошенко посоветовала Петру Алексеевичу не становиться частью чужого шоу и держать планку, дабы защитить статус президента и государства.

– Я знаю, что часть людей в стране верит в то, что Вы сделали часть добрых дел для нашего государства, – отметила Юлия Владимировна.

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Также Тимошенко обратилась к Зеленскому с призывом сохранить достоинство должности, на которую он претендует.

– Если вы мечтаете занять эту должность, берегите ее честь и достоинство. Не надо вокруг нее устраивать бои, не надо, борясь за право стать президентом, уничтожать честь и гордость этого статуса, – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Напомним, вчера кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили словесную перепалку в прямом эфире.

ФотоЮлия Тимошенко

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