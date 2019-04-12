Народний депутат Юлія Тимошенко записала звернення до Петра Порошенка та Володимира Зеленського.
Після телефонних дебатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського, Юлія Тимошенко записала звернення до кандидатів у президенти.
– Я побачила руйнацію статусу посади президента. Я побачила приниження української держави. Думаю, що так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли, – заявила очільниця Батьківщині.
Тимошенко порадила Петру Олексійовичу не ставати частиною чужого шоу та тримати планку, щоб захистити статус президента та держави.
– Я знаю, що частина людей у країні вірить в те, що Ви зробили частину добрих справ для нашої держави, – зазначила Юлія Володимирівна.
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Також Тимошенко звернулася до Зеленського із закликом зберегти гідність посади, на яку він претендує.
– Якщо ви мрієте обійняти цю посаду, бережіть її гідність і честь. Не треба навколо неї влаштовувати бої, не треба, борючись за право стати президентом, нищити честь і гордість цього статусу, – підкреслила Юлія Тимошенко.
Нагадаємо, вчора Петро Порошенко та Володимир Зеленський влаштували сварку у прямому ефірі.
Фото: Юлія Тимошенко