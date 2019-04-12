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Факты / Украина / Политика

Уклонение от призыва: Минобороны проверит Зеленского

Министерство обороны проверит кандидата в президенты Владимира Зеленского на то, делал ли он попытки уклониться от призыва на срочную службу.

Уклонение от призыва: Минобороны проверит Зеленского

Народный депутат Татьяна Чорновол считает, что Министерство обороны должно проверить не уклонялся ли от срочной службы кандидат в президенты Владимир Зеленский и предоставить обществу соответствующую информацию.

Она также считает, что нужно проверить возбуждено ли против Зеленского уголовное дело за дезертирство.

– В СМИ прошла тревожная информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника. Речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника, – сказала Чорновол.

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Первый заместитель министра обороны Иван Руснак сказал, что уже сегодня будет дан ответ на запрос народного депутата.

К слову, народный депутат Юлия Тимошенко записала видеообращение к кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому.

Источник: Укринформ

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