Министерство обороны проверит кандидата в президенты Владимира Зеленского на то, делал ли он попытки уклониться от призыва на срочную службу.

Народный депутат Татьяна Чорновол считает, что Министерство обороны должно проверить не уклонялся ли от срочной службы кандидат в президенты Владимир Зеленский и предоставить обществу соответствующую информацию.

Она также считает, что нужно проверить возбуждено ли против Зеленского уголовное дело за дезертирство.

– В СМИ прошла тревожная информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника. Речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника, – сказала Чорновол.

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Первый заместитель министра обороны Иван Руснак сказал, что уже сегодня будет дан ответ на запрос народного депутата.

К слову, народный депутат Юлия Тимошенко записала видеообращение к кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому.