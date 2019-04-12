Міністерство оборони перевірить кандидата у президенти Володимира Зеленського на те, чи робив він спроби ухилитися від призову на строкову службу.

Народний депутат Тетяна Чорновол вважає, що Міністерство оборони має перевірити чи не ухилявся від строкової служби кандидат у президенти Володимир Зеленський і надати суспільству відповідну інформацію.

Вона також вважає, що потрібно перевірити чи порушена проти Зеленського кримінальна справа за дезертирство.

– В ЗМІ пройшла тривожна інформація, що один з кандидатів не готовий брати на себе функції захисника. Мова йде про те, що начебто у 2014 році пан Зеленський відмовився від призову, тобто відмовився виконувати функції захисника, – сказала Чорновол.

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Перший заступник міністра оборони Іван Руснак сказав, що вже сьогодні буде надано відповідь на запит народного депутата.

До слова, народний депутат Юлія Тимошенко записала відеозвернення до кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського.