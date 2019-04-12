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Факти / Україна / Політика

Ухилення від призову: Міноборони перевірить Зеленського

Міністерство оборони перевірить кандидата у президенти Володимира Зеленського на те, чи робив він спроби ухилитися від призову на строкову службу.

Ухилення від призову: Міноборони перевірить Зеленського

Народний депутат Тетяна Чорновол вважає, що Міністерство оборони має перевірити чи не ухилявся від строкової служби кандидат у президенти Володимир Зеленський і надати суспільству відповідну інформацію.

Вона також вважає, що потрібно перевірити чи порушена проти Зеленського кримінальна справа за дезертирство.

– В ЗМІ пройшла тривожна інформація, що один з кандидатів не готовий брати на себе функції захисника. Мова йде про те, що начебто у 2014 році пан Зеленський відмовився від призову, тобто відмовився виконувати функції захисника, – сказала Чорновол.

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Перший заступник міністра оборони Іван Руснак сказав, що вже сьогодні буде надано відповідь на запит народного депутата.

До слова, народний депутат Юлія Тимошенко записала відеозвернення до кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Джерело: Укрінформ

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