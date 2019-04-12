Обратитесь с письменным заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты по месту жительства либо в уполномоченный орган регионального штаба или в местах проживания ВПЛ.

Заявление нужно подавать и подписывать лично.

Интересы малолетних детей, недееспособных лиц или с ограниченной дееспособностью должны быть представлены через законного представителя.