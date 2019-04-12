У кого есть право получить статус ВПЛ?
Внутренне перемещенное лицо – это гражданин Украины, иностранец или человек без гражданства, который законно находится на территории страны и у него есть право на постоянное проживание, но он вынужден покинуть место проживания в силу следующих причин:
- Вооруженный конфликт.
- Временная оккупация.
- Проявление насилия.
- Нарушение прав человека.
- Природные или техногенные чрезвычайные ситуации.
Как получить справку?
Обратитесь с письменным заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты по месту жительства либо в уполномоченный орган регионального штаба или в местах проживания ВПЛ.
Заявление нужно подавать и подписывать лично.
Интересы малолетних детей, недееспособных лиц или с ограниченной дееспособностью должны быть представлены через законного представителя.
Как получить статус ВПЛ?
Чтобы получить справку, нужно доказать, что вы жили в населенном пункте, где начались боевые действия.
Внимание! Справка действительна без отметки миграционной службы. Справка бессрочная. Если после перемещения меняется место регистрации проживания – статус ВПЛ сохраняется.
Поскольку для получения справки ВПЛ отметка о регистрации в паспорте уже не нужна, достаточно подтвердить проживание на территории, с которой вы перемещаетесь.
Какие документы могут доказать ваше место жительства?
- Военный билет со сведениями о прохождении военной службы.
- Трудовая книжка с записями о деятельности.
- Документы об образовании или справка с места учебы.
- Решение администрации или совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установлении опеки или попечительства.
- Медицинские документы.
- Фотографии, видеозаписи.
В каком случае не выдают справку?
- Нет основания для внутреннего перемещения.
- Если предоставленные сведения – фальшивые.
- Заявитель потерял документы, удостоверяющие его личность.
Внимание! Причиной отказа может стать потеря документа, а не недостатки в нем, то есть, если в паспорт не успели вклеить фото в 25 или 45 лет, то это не причина вам отказывать.
- Если у заявителя нет отметки о регистрации места жительства на территории, с которой он перемещается и отсутствуют доказательства.
- Когда доказательства не подтверждают факт проживания.
Решение об отказе в выдаче справки – только письменное. Руководитель уполномоченного органа подписывает его, указывая причины отказа и порядок обжалования этого решения.
Основания для повторного получения справки.
- Появилась новая причина перемещения.
- Устранены основания для отказа.
- Отказ в выдаче справки обжалован в суде.
- Справка потеряна или испорчена.
Что надо добавить к заявлению?
- Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или специальный статус. Ксерокопии.
- Если официального свидетельства о регистрации места жительства нет – любые возможные доказательства, указанные выше.
Когда справка будет готова?
- Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица выдается бесплатно в день подачи заявления.
- Если отсутствует пометка о регистрации, тогда в течение 15 рабочих дней.