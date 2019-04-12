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Факты / Украина / Общество
Как получить справку переселенца

Внутренне перемещенные лица – это люди, которые покинули свои дома на оккупированных территориях, но не пересекли международную границу, оставшись проживать в пределах Украины. Факты ICTV подробно рассказывают кто и как может получить справку переселенца.

У кого есть право получить статус ВПЛ?

Внутренне перемещенное лицо – это гражданин Украины, иностранец или человек без гражданства, который законно находится на территории страны и у него есть право на постоянное проживание, но он вынужден покинуть место проживания в силу следующих причин:

  • Вооруженный конфликт.
  • Временная оккупация.
  • Проявление насилия.
  • Нарушение прав человека.
  • Природные или техногенные чрезвычайные ситуации.

Как получить справку?

Обратитесь с письменным заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты по месту жительства либо в уполномоченный орган регионального штаба или в местах проживания ВПЛ.

Заявление нужно подавать и подписывать лично.

Интересы малолетних детей, недееспособных лиц или с ограниченной дееспособностью должны быть представлены через законного представителя.

Как получить статус ВПЛ?

Чтобы получить справку, нужно доказать, что вы жили в населенном пункте, где начались боевые действия.

Внимание! Справка действительна без отметки миграционной службы. Справка бессрочная. Если после перемещения меняется место регистрации проживания – статус ВПЛ сохраняется.

Поскольку для получения справки ВПЛ отметка о регистрации в паспорте уже не нужна, достаточно подтвердить проживание на территории, с которой вы перемещаетесь.

Какие документы могут доказать ваше место жительства?

  • Военный билет со сведениями о прохождении военной службы.
  • Трудовая книжка с записями о деятельности.
  • Документы об образовании или справка с места учебы.
  • Решение администрации или совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установлении опеки или попечительства.
  • Медицинские документы.
  • Фотографии, видеозаписи.

В каком случае не выдают справку?

  • Нет основания для внутреннего перемещения.
  • Если предоставленные сведения – фальшивые.
  • Заявитель потерял документы, удостоверяющие его личность.

Внимание! Причиной отказа может стать потеря документа, а не недостатки в нем, то есть, если в паспорт не успели вклеить фото в 25 или 45 лет, то это не причина вам отказывать.

  • Если у заявителя нет отметки о регистрации места жительства на территории, с которой он перемещается и отсутствуют доказательства.
  • Когда доказательства не подтверждают факт проживания.

Решение об отказе в выдаче справки – только письменное. Руководитель уполномоченного органа подписывает его, указывая причины отказа и порядок обжалования этого решения.

Основания для повторного получения справки.

  • Появилась новая причина перемещения.
  • Устранены основания для отказа.
  • Отказ в выдаче справки обжалован в суде.
  • Справка потеряна или испорчена.

Что надо добавить к заявлению?

  • Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или специальный статус. Ксерокопии.
  • Если официального свидетельства о регистрации места жительства нет – любые возможные доказательства, указанные выше.

Когда справка будет готова?

  • Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица выдается бесплатно в день подачи заявления.
  • Если отсутствует пометка о регистрации, тогда в течение 15 рабочих дней.
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