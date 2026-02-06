Внутренне перемещенные лица — это люди, которые из-за войны потеряли свой дом и привычную жизнь. Многие семьи до сих пор вынуждены жить в арендованном жилье или временных убежищах и нуждаются в поддержке.

Именно поэтому в этом году государство пытается расширить круг тех, кто сможет получить финансовую помощь.

Продолжили ли выплаты ВПЛ в 2026 году и кто получит дополнительные деньги, читайте в нашем материале.

Какие выплаты могут получать ВПЛ в 2026 году

В 2026 году система выплат для внутренне перемещенных лиц продолжает работать на основе уже действующих правил, но с отдельными расширениями поддержки.

Основным документом остается постановление Кабинета министров Украины №332, которым утвержден Порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ.

Именно по нему начисляют ежемесячную помощь переселенцам и именно оно определяет, кому выплаты продолжают, а кому могут отказать.

Размер выплат для ВПЛ в 2026 году:

2 000 грн на взрослого и для лиц с инвалидностью;

3 000 грн на ребенка.

Помощь назначается на каждого члена семьи, который официально имеет статус ВПЛ и внесен в Единую информационную базу. Выплата продлевается сразу на шесть месяцев, но при условии, что семья проходит проверку доходов. В 2026 году ориентиром является прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, по состоянию на 1 января — 2 595 грн.

Итак, выплаты ВПЛ в 2026 году будут продолжены, но при условии, что совокупный доход в расчете на одного человека за последние три месяца не превысит четыре таких минимума, то есть 10 380 грн. Если доход больше, то помощь на следующий период не продлевается.

В то же время в этом же постановлении №332 предусмотрены категории, которым выплату продлевают независимо от доходов.

Кто из ВПЛ может получать выплаты в 2026 году независимо от дохода:

пенсионеры, если их пенсия не превышает те же 10 380 грн;

люди с инвалидностью I и II группы;

дети с инвалидностью до 18 лет;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, до 23 лет;

приемные родители, родители-воспитатели и опекуны.

Для этих категорий финансовое положение семьи формально не является основанием для приостановки помощи.

Выплаты для ВПЛ в 2026 году: кто получит дополнительные деньги

Отдельная новация 2026 года касается детей-переселенцев. Народный депутат Сергей Козырь заявил, что с 1 февраля 2026 года планируется возобновление специальной выплаты для детей ВПЛ, а именно по 3 000 грн ежемесячно на аренду жилья.

По его словам, речь идет о более чем 400 тыс. детей, а общая потребность в финансировании составляет около 7 млрд грн, которые планируют получить путем перераспределения средств из программ, которые фактически не работали или были недофинансированы.

Главная особенность этой выплаты в том, что она должна предоставляться без учета доходов семьи, то есть право возникает из-за самого статуса ребенка как ВПЛ. После окончательного правительственного оформления эта инициатива должна быть закреплена отдельными решениями Кабмина, которые будут дополнять действующий порядок социальной поддержки переселенцев.

Продолжение выплат ВПЛ в 2026 году: кто не получит денег

Пособие на проживание не назначается или не продлевается, если человек формально является ВПЛ, но за последнее время совершил крупные покупки или имеет значительные сбережения. Государство исходит из того, что в таком случае семья не относится к наиболее финансово уязвимым.

Обязательные условия для получения и продления помощи:

наличие действующего статуса ВПЛ и внесение в Единую информационную базу;

среднемесячный доход на одного человека за три месяца не более 10 380 грн (кроме льготных категорий);

подача заявления и прохождение проверок социальными органами;

фактическое проживание на подконтрольной территории Украины.

Выплаты не назначаются, если в течение трех месяцев до обращения:

приобретено транспортное средство, которому менее 5 лет (кроме автомобилей, переданных на нужды обороны);

куплен земельный участок, квартира или дом на сумму более 100 000 грн (за исключением жилья, предоставленного за средства государства или общины);

на депозитах или счетах имеются средства свыше 100 000 грн;

приобретена иностранная валюта или банковские металлы на сумму свыше 100 000 грн (кроме средств от благотворителей или расходов на лечение, образование или соцуслуги);

в собственности имеется жилье вне зоны боевых действий или оккупации площадью более 13,65 м² на одного члена семьи.

