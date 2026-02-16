Довідку ВПО можуть отримати українці, які через війну були змушені переїхати в більш безпечні регіони країни. Це можливо зробити як онлайн, так і особисто.

Факти ICTV розповідають, хто та як може отримати довідку ВПО — докладніше читайте в матеріалі.

Хто має право на статус ВПО

Внутрішньо переміщена особа — це громадянин України, іноземець або людина без громадянства, яка законно перебуває на території країни і має право на постійне проживання, але змушена покинути домівку через тимчасову окупацію території або ведення там активних бойових дій.

Тобто переселенці з областей, які внесені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, мають право на отримання статусу ВПО та гарантовану державну грошову допомогу.

Однак звертаємо увагу, що цей список не фіксований, він постійно оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Як оформити довідку ВПО

Є два способи подання заяви на отримання статусу переміщеної особи:

онлайн — через мобільний застосунок або вебпортал Дія; особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг ( ЦНАПу), виконавчого органу місцевої ради або департаменту соцзахисту населення місцевої держадміністрації.

Довідка ВПО у Дії

Уряд оновив сервіс для ВПО у Дії. Відтоді оформити довідку та грошову допомогу можна одразу для всієї родини — за себе, чоловіка, дружину та дітей.

Як подати заяву на отримання довідки ВПО онлайн:

зайдіть у застосунок Дія та оновіть його;

у Сервісах оберіть – Отримати статус ВПО;

вкажіть своє фактичне місце проживання та підтвердіть геолокацію;

внесіть відомості про членів сім’ї;

виберіть картку єПідтримка, щоб отримувати фінансову допомогу;

вкажіть, яка допомога необхідна – потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці, і залиште контактні дані.

Довідка ВПО зʼявиться в Дії поруч з іншими цифровими документами.

Увага! Люди, які виїхали за кордон або знаходяться на тимчасово окупованій території, не можуть отримати довідку ВПО та допомогу.

Як отримати статус ВПО офлайн

Для цього треба особисто звернутися до відділу соціального захисту або центру надання адміністративних послуг.

Знайти потрібний ЦНАП, який надає адмінпослуги для ВПО, можна за посиланням.

Треба подати заяву про взяття на облік ВПО та паспорт. Якщо прописка не вказана в паспорті, варто надати інший документ на підтвердження. Це може бути військовий квиток, трудова книжка, медичні чи інші документи, які підтвердять факт проживання на відповідній території.

Зазвичай довідку ВПО з підписом і печаткою видають у день звернення. Проте, якщо у документах відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання на території, з якої евакуювалися, розгляд заяви може тривати до 15 робочих днів.

Джерело : Дія, Мінреінтеграції

