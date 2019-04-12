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Факты / Украина / Общество

Как получить IT-образование бесплатно: программа переквалификации в Киеве

Киевляне старше 45 лет, у которых есть 15 лет страхового стажа, получат возможность бесплатно учиться.

Как получить IT-образование бесплатно: программа переквалификации в Киеве

Программа службы занятости о выдаче ваучеров для лиц возрастной категории 45+, которые имеют 15 лет страхового стажа, продолжается.

Об этом сообщают в Киевском городском центре занятости.

Получив ваучер, можно пройти переподготовку, получить специализацию повара, кондитера, строительного столяра, медсестры, специалиста по компьютерным технологиям или повышение квалификации.

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Права на получение ваучера имеют:

  • лица в возрасте старше 45 лет, страховой стаж которых составляет не менее 15 лет, до достижения ими пенсионного возраста;
  • лица, уволенные с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в связи с сокращением численности, штата или по состоянию здоровья до достижения ими установленного пенсионного возраста, при наличии выслуги не менее 10 лет;
  • лица, уволенные с военной службы после участия в АТО, из числа инвалидов, до получения права на пенсию;
  • внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста при отсутствии работы.

Если стоимость обучения превышает стоимость ваучера, лицо или работодатель может оплатить разницу.

Для получения документа необходимо обратиться в любой районный филиал Киевского городского центра занятости.

Ранее Факты ICTV писали, как работодатели борются за украинцев.

Источник: КГГА

Фото: Unsplash

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