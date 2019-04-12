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Факти / Україна / Суспільство

Як отримати IT-освіту безкоштовно: програма перекваліфікації в Києві

Кияни старше 45 років, які мають 15 років страхового стажу, отримають можливість безкоштовно вчитися.

Як отримати IT-освіту безкоштовно: програма перекваліфікації в Києві

Програма служби зайнятості щодо видачі ваучерів для осіб вікової категорії 45+, які мають 15 років страхового стажу, продовжується.

Про це повідомляють у Київському міському центрі зайнятості.

Отримавши ваучер, можна пройти перепідготовку, отримати спеціалізацію кухара, кондитера, будівельного столяра, медсестри, фахівця з комп’ютерних технологій або підвищення кваліфікації.

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Права на отримання ваучера мають:

  • особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення ними пенсійного віку;
  • особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію;
  • особи, звільнені з військової служби після участі в АТО, з числа інвалідів, до отримання права на пенсію;
  • внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності роботи.

Якщо вартість навчання перевищує вартість ваучера, особа або роботодавець може оплатити різницю.

Для отримання документа необхідно звернутись до будь-якої районної філії Київського міського центру зайнятості.

Раніше Факти ICTV писали, як роботодавці борються за українців.

Джерело: КМДА

Фото: Unsplash

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