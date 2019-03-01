Соцпакет, бесплатное жилье и премии: как работодатели борются за украинцев

Ивано-Франковская, Тернопольская, Львовская, Закарпатская, Черновицкая – от трудовой миграции больше всего страдают пограничные области. Выезжают деревнями. Соцпакет, медицинская страховка, бесплатное жилье, подъезд, льготное питание, изучение иностранного языка и даже премия на оплату коммунальных услуг – все это предлагают украинцам иностранные предприятия, которые открывают здесь свои филиалы. Они формируют не только бюджет, но и местный рынок труда, побуждают других работодателей обустраивать комфортные условия и бороться за каждые свободные рабочие руки.

22-летний Ярослав скручивает за восемь минут модуль, который управляет баком двигателя. За смену производит до 90 штук. Чем больше сделает, тем выше зарплата. Работает вместе с женой на немецко-японском предприятии в Тернопольской области по изготовлению кабельных сетей для автомобилей, живут в селе в 40 километрах. Их, как и остальных работников, на завод привозят бесплатно.

Зарплата ниже, чем за рубежом, зато есть другие преимущества – пенсионные взносы и медицинское страхование. Одна из сотрудниц – борется с онкологией. И каждый курс лечения частично оплачивает страховая. Для работников обустроили спортзал и столовую, поощряют премиями – за качество, чистоту и производительность. А еще – дают деньги на коммуналку. Потому что с белой зарплатой люди потеряли субсидию.

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В Черткове на 30 тыс. жителей, каждый третий – за рубежом. Чертковский филиал ООО СЕ Борднетце-Украина – основной источник наполнения местного бюджета. Такие заводы уже работают в Тернополе, Черновцах и Хмельницком. В проект вложили 12 млн. евро инвестиций.

В Коломые на прежней гардинной фабрике теперь шьют чехлы для элитных авто – в общем для 140 различных моделей. Первый заказ был на несколько изделий, ныне они достигают миллиона. Предприятие – шведское, ведущий производитель чехлов в мире. Ткань и оборудование иностранные.

Здесь почти полтысячи работников и подрядчиков. Зарплата не самая высокая – но официальная, швеи получают 8 тыс. гривен. А еще сюда берут без опыта, оплачивают обучение и даже курсы английского и предлагают бесплатное проживание. В Коломые четыре предприятия с европейскими инвестициями. Они формируют не только бюджет, но и местный рынок труда. Стимулируют создавать комфортные условия и бороться за свободные рабочие руки. И гарантируют зарплату, которая еще не может остановить трудовую миграцию, но уже дает выбор.

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