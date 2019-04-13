Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились обеспечить условия безопасности для запуска политического процесса и проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса до марта 2020 года.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон помогут обеспечить условия безопасности для выборов на Донбассе до марта 2020 года.

– Как только компонент Минских соглашений по безопасности будет установлен необходимо сразу перейти к переговорам относительно политического урегулирования и попытаться не позднее марта 2020 года провести местные выборы и, таким образом, завершить политический процесс, – сказал он.

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Порошенко отметил, что мирный процесс предусматривает вывод иностранных войск, тяжелой техники и артиллерии.

К слову, Меркель и Макрон поддержали встречу нормандской четверки после выборов.

Источник: Интер