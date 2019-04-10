Петр Порошенко и Владимир Зеленский продолжают отстаивать свои рейтинги. Как разделится электорат других кандидатов среди двух фаворитов – в материале Фактов ICTV.

Результаты первого тура выборов показывают, что во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Так, по данным Центральной избирательной комиссии голоса распределились следующим образом:

Владимир Зеленский – 30,24%;

Петр Порошенко – 15,9%;

Юлия Тимошенко – 13,4%;

Юрий Бойко – 11,67%;

Анатолий Гриценко – 6,91%;

Игорь Смешко – 6,94%;

Олег Ляшко – 5,48%;

Александр Вилкул – 4,15%;

Руслан Кошулинский – 1,62%.

Другие кандидаты набрали менее 1% голосов.

Политический эксперт Александр Антонюк рассказывает Фактам ICTV, почему так распределились голоса:

– За Зеленского шли голосовать люди, которые имеют протестные настроения и которые не доверяют политикам. Петру Алексеевичу последний месяц применения прямой коммуникации с избирателями позволил аккумулировать соответствующий электорат. Юлия Владимировна потеряла за счет того, что вышел Зеленский. Это, по сути, и размыло ее электорат.

Кому перейдут голоса других кандидатов?

Итак, во второй тур почти окончательно переходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Напомним, финальные результаты первого тура выборов президента Украины ЦИК объявит не позднее, чем через 10 дней после выборов.

– Второй тур будет более динамичным. Конкуренция обещает быть очень и очень мощной – почти на грани фола. Будут использоваться различные методы на уровне эмоций, – прогнозирует Антонюк.

По словам эксперта, во втором туре будет четкое электоральное разделение.

– Протестный электорат пойдет голосовать за Зеленского. Однако, Смешко, Гриценко и те, кто позиционировал себя западным вектором, возможно, вынуждены будут поддерживать действующего президента.

Кстати, за несколько дней до выборов социологическая группа Рейтинг делала опрос, за кого вместо своего кандидата избиратели отдали бы свой голос. Так можно предположить кому и от чьего электората перейдут голоса.

Примечательно, что часть электората Юрия Бойко и Александра Вилкула готова голосовать за Владимира Зеленского. В то время, как электорат Анатолия Гриценко – за Порошенко.

Электорат Юлии Тимошенко почти одинаково может разделиться между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.





















Битва за второй тур: кто попадает и чей электорат заберут лидеры / 5 фотографий

Пока в штабе Зеленского об объединении с другими кандидатами не говорят. Однако, Александр Антонюк предполагает, что вариант с поддержкой Тимошенко – возможен:

– Юлии Владимировне нужно каким-то образом спасать свою избирательную кампанию в парламент. Однако, нужно ли будет это молодой команде Зеленского. Их рейтинг доминирует над рейтингом Батькивщины, так что не она уже будет диктовать условия.

Експерт заключает:

– Рейтинги Зеленского говорят об одном – сегодня избиратель не готов становиться на защиту действующих политиков. Для действующего президента – это тоже определенный вызов, каким образом аккумулировать электорат и с кем объединяться.

Как отреагировали штабы кандидатов?

В штабе Владимира Зеленского говорят, что об объединении с одним из кандидатов пока не думали. Сам же кандидат подчеркивает, что это только начало.

Петр Порошенко поздравил украинцев с завершением первого тура и поблагодарил за активность:

– Ключевой предпосылкой продолжения нашего курса являются свободные и демократические выборы. Сегодня я всех поздравляю с тем, что Украина блестяще прошла данный тест. Реально на протяжении всего избирательного процесса мы не слышали ни одного нарушения и сообщения, которое могло бы повлиять на волеизъявление граждан.

Юлия Тимошенко, в свою очередь, не признает результатов экзит-поллов. Она заявила, что ее команда проводила параллельный подсчет голосов и получила другие цифры – по ее данным она проходит во второй тур.

Анатолий Гриценко заявил, что во втором туре не будет поддерживать ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского. Его командная сосредотачивается на парламентских выборах.

Первый тур выборов завершился. Независимо от того, кто выйдет во второй тур, он состоится 21 апреля. Явка на выборах в Украине 2019 составила 62,8%. Какой будет избирательная кампания перед вторым туром и на что пойдут кандидаты ради победы – увидим очень скоро.

Лилия Ященко