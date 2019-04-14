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Факты / Украина / Политика

Порошенко пригласил Зеленского на дебаты в эфире ICTV

Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на эфир 15 апреля в студию Свободы слова в эфире ICTV.

Порошенко пригласил Зеленского на дебаты в эфире ICTV

14 апреля в 14.14 начались дебаты кандидатов в президенты Украины.Владимир Зеленский не появился на дебаты, однако Петр Порошенко от начала дебатов отвечает на вопросы граждан.

В том числе действующий президент призвал своего оппонента прийти на дебаты 15 апреля в студию Свободы слова в эфире ICTV.

–  Уважаемый Владимир Зеленский, завтра вас так же, как и меня пригласили в эфир ICTV на Свободу слова. Не бойтесь: дебаты – это не страшно.

Это очень ответственное действие. Если вы сегодня не успеете доехать, то приезжайте завтра. Если и завтра не получится – я хочу сказать, что и послезавтра я вас приглашу на дебаты, – призвал Порошенко.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

Ранее Факты ICTV писали как разделится электорат других кандидатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским во втором туре выборов.

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