Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на эфир 15 апреля в студию Свободы слова в эфире ICTV.

14 апреля в 14.14 начались дебаты кандидатов в президенты Украины.Владимир Зеленский не появился на дебаты, однако Петр Порошенко от начала дебатов отвечает на вопросы граждан.

В том числе действующий президент призвал своего оппонента прийти на дебаты 15 апреля в студию Свободы слова в эфире ICTV.

– Уважаемый Владимир Зеленский, завтра вас так же, как и меня пригласили в эфир ICTV на Свободу слова. Не бойтесь: дебаты – это не страшно. Это очень ответственное действие. Если вы сегодня не успеете доехать, то приезжайте завтра. Если и завтра не получится – я хочу сказать, что и послезавтра я вас приглашу на дебаты, – призвал Порошенко.

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