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Факти / Україна / Політика

Порошенко запросив Зеленського на дебати в ефірі ICTV

Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на ефір 15 квітня в студію Свободи слова в ефірі ICTV.

Порошенко запросив Зеленського на дебати в ефірі ICTV

14 квітня о 14.14 почалися дебати кандидатів у президенти України. Володимир Зеленський не з’явився на дебати, однак Петро Порошенко від початку дебатів відповідає на запитання громадян.

Зокрема чинний президент закликав свого опонента прийти на дебати 15 квітня в студію Свободи слова в ефірі ICTV.

– Шановний Володимир Зеленський, завтра вас так само, як і мене запросили в ефір ICTV на Свободу слова. Не бійтеся: дебати – це не страшно.

Це надзвичайно відповідальна дія. Якщо ви сьогодні не встигнете доїхати, то приїжджайте завтра. Якщо і завтра не вийде – я хочу сказати, що і післязавтра я вас запрошу на дебати, – закликав Порошенко.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Раніше Факти ICTV писали як розділиться електорат інших кандидатів між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським  у другому турі виборів.

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