Петро Порошенко та Володимир Зеленський продовжують відстоювати свої рейтинги. Як розділиться електорат інших кандидатів серед двох фаворитів – у матеріалі Фактів ICTV.

Результати першого туру виборів показують, що у другий тур переходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

Зокрема, за даними Центральної виборчої комісії голоси розподілились наступним чином:

Володимир Зеленський – 30,24%;

Петро Порошенко – 15,95%;

Юлія Тимошенко – 13,4%;

Юрій Бойко – 11,67%;

Анатолій Гриценко – 6,91%;

Ігор Смешко – 6,04%;

Олег Ляшко – 5,48%;

Олександр Вілкул – 4,15%;

Руслан Кошулинський – 1,62%.

Інші кандидати набрали менше 1% голосів.

Політичний експерт Олександр Антонюк розповідає Фактам ICTV, чому так розподілились голоси:

– За Зеленського йшли голосувати люди, які мають протестний настрій і які не довіряють політикам. Петру Олексійовичу останній місяць застосування прямої комунікації з виборцями дав можливість акумулювати відповідний електорат. Юлія Володимирівна втратила за рахунок того, що вийшов Зеленський. Це, по суті, і розмило її електорат.

Кому перейдуть голоси інших кандидатів?

Отож, у другий тур майже остаточно переходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Нагадаємо, фінальні результати першого туру виборів президента України ЦВК оголосить не пізніше, ніж через 10 днів після виборів.

– Другий тур буде більш динамічний. Конкуренція обіцяє бути дуже і дуже потужною – майже на грані фолу. Будуть використовуватись різні методи на рівні емоцій, – прогнозує Антонюк.

За словами експерта, у другому турі буде чіткий електоральний вододіл.

– Протестний електорат піде голосувати за Зеленського. Однак, Смешко, Гриценко і ті, хто позиціонував себе західним вектором, можливо, вимушені будуть підтримувати чинного президента.

До речі, за кілька днів до виборів соціологічна група Рейтинг робила опитування, за кого замість свого кандидата виборці віддали б свій голос. Так, можна припустити, кому і від чийого електорату перейдуть голоси.

Примітно, що частина електорату Юрія Бойка та Олександра Вілкула готова голосувати за Володимира Зеленського. В той час, як електорат Анатолія Гриценка – за Порошенка.

Електорат Юлії Тимошенко майже однаково може розділитись між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.





















Битва за другий тур: хто потрапляє та чий електорат заберуть лідери / 5 фотографий

Поки що у штабі Зеленського про об’єднання з іншими кандидатами не говорять. Однак, Олександр Антонюк припускає, що варіант з підтримкою Тимошенко – можливий:

– Юлії Володимирівні потрібно якимсь чином рятувати свою виборчу кампанію до парламенту. Однак, чи треба буде це молодій команді Зеленського. Їх рейтинг домінує над рейтингом Батьківщини, отже не вона вже буде диктувати умови.

Експерт підсумовує:

– Рейтинги Зеленського говорять про одне – сьогодні виборець не готовий ставати на захист чинних політиків. Для чинного президента – це теж певний виклик, яким чином акумулювати електорат і з ким об’єднуватись.

Як відреагували штаби кандидатів?

У штабі Володимира Зеленського говорять, що про об’єднання з жодним з кандидатів поки що не думали. Сам же кандидат наголошує, що це лише початок.

Петро Порошенко привітав українців з завершенням першого туру і подякував за активність:

– Ключовою передумовою продовження нашого курсу є вільні і демократичні вибори. Сьогодні я всіх вітаю з тим, що Україна блискуче пройшла цей тест. Реально під час всього виборчого процесу ми не чули жодного порушення і повідомлення, яке могло б вплинути на волевиявлення громадян.

Юлія Тимошенко, у свою чергу, не визнає результатів екзит-полів. Вона заявила, що її команда проводила паралельний підрахунок голосів і отримала інші цифри – за її даними вона проходить у другий тур.

Анатолій Гриценко заявив, що у другому турі не буде підтримувати ані Петра Порошенка, ані Володимира Зеленського. Його команда зосереджується на парламентських виборах.

Перший тур виборів завершився. Незалежно від того, хто вийде у другий тур, він відбудеться 21 квітня. Явка на виборах в Україні 2019 склада 62,8%. Якою буде виборча кампанія перед другим туром та на що підуть кандидати заради перемоги – побачимо дуже скоро.

Лілія Ященко