Петр Порошенко заявил, что ждет ответа от Владимира Зеленского на ключевые для Украины вопросы.

Петр Порошенко раскритиковал неявку Владимира Зеленского на Свободу слова. Об этом он заявил в эфире телепрограммы на ICTV, куда пригласил своего соперника на выборах президента Украины.

Порошенко подчеркнул, что Украина выбирает “не штаб и не советников, а президента”.

– Мне надоело говорить, кто откуда будет входить на дебаты. Наш народ имеет право знать, какая позиция у кандидата в президенты по ключевым вопросам. Куда мы движемся – обратно в Россию или в ЕС.

Какой будет экономическая политика, какой будет политика безопасности, что будет с армией, что будет с техническим обновлением и модернизацией ВСУ. Что будет с закупкой, что будет со строительством ракет, что будет с привлечением сразу после выборов миротворцев, которые принесут мир на Донбасс. Что будет с реализацией минских договоренностей.

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Как сообщалось, Владимир Зеленский не пришел на Свободу слова 15 апреля. Ранее на эфир телепрограммы на ICTV кандидата на выборах президента Украины пригласил его соперник Петр Порошенко.