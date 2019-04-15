Петро Порошенко заявив, що чекає відповіді від Володимира Зеленського щодо ключових для України питань.

Петро Порошенко розкритикував непояву Володимира Зеленського на Свободі слова. Про це він заявив в ефірі телепрограми на ICTV, куди запросив свого суперника на виборах президента України.

Порошенко підкреслив, що Україна обирає “не штаб і не радників, а президента”.

– Мені набридло говорити, хто звідки буде входити на дебати. Наш народ має право знати, яка позиція у кандидата в президенти з ключових питань. Куди ми рухаємося – назад у Росію чи у ЄС.

Яка буде економічна політика, яка буде політика безпеки, що буде з армією, що буде з технічним оновленням і модернізацією ЗСУ. Що буде із закупівлею, що буде із будівництвом ракет, що буде із залученням одразу після виборів миротворців, які принесуть мир на Донбас. Що буде з реалізацією мінських домовленостей.

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Як повідомлялося, Володимир Зеленський не прийшов на Свободу слова 15 квітня. Раніше на ефір телепрограми на ICTV кандидата на виборах президента України запросив його суперник Петро Порошенко.