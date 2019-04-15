Петр Порошенко приглашает Владимира Зеленского встретиться на НСК Олимпийский перед началом официальных дебатов в студии Общественного вещателя.

Неофициальную встречу на НСК Олимпийский 19 апреля Петр Порошенко предлагает Владимиру Зеленскому провести между 16.00 и 18.00.

По словам спикер штаба Порошенко Олега Медведева, кандидаты после этого смогут успеть на 19.30 в студию Общественного вещателя для того, чтобы провести жеребьевку для установления последовательности выступлений во время уже официальных дебатов.

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Как известно, в штабе Зеленского сообщили, что их кандидат придет на НСК Олимпийский 19 апреля в 19.00.

К слову, ранее Порошенко пригласил Зеленского на встречу в эфире телепрограммы Свобода слова на ICTV 15 апреля.

Фото: Святослав Цеголко