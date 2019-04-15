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Факти / Україна / Політика

Штаб Порошенка назвав час дебатів на Олімпійському 19 квітня

Петро Порошенко запрошує Володимира Зеленського зустрітися на НСК Олімпійський перед початком офіційних дебатів у студії Суспільного мовника.

Штаб Порошенка назвав час дебатів на Олімпійському 19 квітня

Неофіційну зустріч на НСК Олімпійський 19 квітня Петро Порошенко пропонує Володимиру Зеленському провести між 16.00 і 18.00.

За словами спікер штабу Порошенка Олега Медведєва, кандидати після цього зможуть встигнути на 19.30 до студії Суспільного мовника для того, щоб провести жеребкування для встановлення послідовності виступів під час вже офіційних дебатів.

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Як відомо, у штабі Зеленського повідомили, що їхній кандидат прийде на НСК Олімпійський 19 квітня о 19.00.

До слова, раніше Порошенко запросив Зеленського на зустріч в ефірі телепрограми Свобода слова на ICTV 15 квітня.

Фото: Святослав Цеголко

Джерело: Радіо Свобода

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