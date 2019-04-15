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Факты / Украина / Политика

В Украину прибыла американская техника для ВСУ

Для Вооруженных сил Украины передали 35 боевых машин Hummer.

В Украину прибыла американская техника для ВСУ

В порту Одессы разгрузили 35 боевых машин Hummer. Технику напровилы из США в Украину согласно контрактам, заключенным на основе средств, выделенных Украине в рамках бюджетных ассигнований Пентагона

Автомобили предназначены для потребності Вооруженных Сил Украины, среди них:

  • Бронированные (20 единиц).
  • Медицинские (15 единиц).

Автомобили Hummer уже неоднократно передавались Украине американской стороной и доказали свою надежность на передовой в зоне проведения ООС.

Бюджет помощи по линии Пентагона увеличивается с каждым финансовым годом.

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До конца 2019 ожидаются новые значимые поставки американской техники для нужд ВСУ – оборудование артиллерийской разведки, средства связи, радио-электронной борьбы, приборов ночного видения, медицинского оборудования и новой партии мобильной многофункциональной техники, а также летального вооружение оборонного характера.

Напомним, министр обороны Степан Полторак заявил, что ВСУ получили 120 образцов военной техники, которая ранее не была на вооружении.

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