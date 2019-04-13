За последнее время Вооруженные силы Украины получили 120 новых образцов военной техники.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что ВСУ получили 120 образцов военной техники, которая ранее не была на вооружении.

Кроме того, к эксплуатации было допущено более 330 единиц различного вооружения и техники.

– Это и в авиационном комплексе, и беспилотные летательные комплексы, боевые летательные аппараты, которые мы закупили. Для нас главное – видеть конечную цель, – сказал Полторак.

По его словам, ведется работа над завершением испытаний артиллерийской системы Богдан, а также новых комплексов для разведки.

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Министр считает, что для реализации задуманных военных поставок необходимо сохранить курс Украины на ЕС и НАТО, а также эффективно использовать выделенные на оборону средства.

К слову, на полигоне в Одесской области прошли испытания крылатой ракеты Нептун.