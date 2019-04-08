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Факты / Украина / Общество

ВСУ испытали новый контрбатарейный радар 1Л220УК

Укроборонпром завершил испытания контрбатарейного радара 1Л220УК разработки НПК Искра.

ВСУ испытали новый контрбатарейный радар 1Л220УК

Испытания подтвердили тактико-технические характеристики радара 1Л220УК, который значительно превышает по ним контрбатарейные радары, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.

Радар предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Благодаря мощной радиолокационной станции он видит снаряды, а мощная цифровая система строит траектории их полетов.

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Это позволяет определить на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.

Кроме того, мощность цифровой фазированной активной решетки 1Л220УК дает возможность разместить контбатарейный радар в нескольких десятках километров от позиции противника и наблюдать за полем боя в секторе до 180°.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Украине провели испытания ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Источник: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром

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