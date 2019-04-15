Володимир Зеленський не прийшов на Свободу слова на ICTV, куди його подебатувати запросив Петро Порошенко.

Володимир Зеленський не прийшов на Свободу слова 15 квітня. Замість Зеленського на ефір прийшов його радник Олександр Данилюк.

Як відомо, на ефір телепрограми на ICTV кандидата на виборах президента України запросив його суперник Петро Порошенко.

Зробив він це під час неофіційних дебатів біля НСК Олімпійський 14 квітня, на які Зеленський також не з’явився.

– Шановний Володимире Зеленський, завтра вас так само, як і мене запросили в ефір ICTV на Свободу слова. Не бійтеся: дебати – це не страшно, – так звернувся до Зеленського чинний президент України.

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До слова, у штабі Зеленського повідомили, що він не збирався брати участь у дебатах 14 квітня, але прийде на НСК Олімпійський 19 квітня о 19.00.

Фото: Команда Зеленського