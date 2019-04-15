Кандидат в президенты Владимир Зеленский не собирался участвовать в дебатах 14 апреля, но придет на НСК Олимпийский 19 апреля в 19.00.

Владимир Зеленский не собирался участвовать в дебатах 14 апреля на НСК Олимпийский, которые предложил Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе Зе!Команды.

У Зеленского отметили, что изначально Порошенко согласился прийти на дебаты именно 19 апреля на НСК Олимпийский, но потом изменил свое решение.

– Когда начался разговор о дебатах, то Зеленский предложил 19 апреля на НСК Олимпийский. Петр Алексеевич принял эти условия, а потом начали появляться какие-то новые условия, но это все может бесконечно продолжаться, – говорится в сообщении.

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В штабе кандидата добавили, что дебаты состоятся 19 апреля на НСК Олимпийский, а 14 апреля возле стадиона был “агитационный митинг Петра Порошенко”.

– Петр Алексеевич сказал, что “стадион – так стадион”. Дебаты в студии Общественного – это не является требованием закона, об этом наша сторона неоднократно говорила. Требованием закона является проведение дебатов накануне дня тишины, то есть на этот раз – это 19 апреля. Законодательство не требует проведения дебатов в студии Общественного, – сказал у Зеленского.

Напомним, 14 апреля состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины. Зеленский на них не пришел.