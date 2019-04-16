Штабы Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали соглашение с НСК Олимпийский по аренде стадиона 19 апреля.

Штабы Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали с руководством НСК Олимпийский соглашение по аренде стадиона для встречи между кандидатами в президенты 19 апреля. Регламент дебатов стороны еще обсуждают.

– Было подписано трехстороннее соглашение об аренде стадиона 19 апреля. Это должна быть обстоятельная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу, – заявил представитель предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Говоря о появлении Порошенко в студии Общественного телевидения 19 апреля в 19.30, Медведев подчеркнул, что штаб работает над тем, чтобы кандидат был на дебатах, не нарушая при этом закон.

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В штабе также заявили, что пока не выдвигали кандидатуру на роль ведущего встречи.

Напомним, в штабе действующего президента заявили, что неофициальную встречу на НСК Олимпийский 19 апреля Порошенко предлагает Зеленскому провести между 16.00 и 18.00.

Зеленский в свою очередь готовится прийти на дебаты на НСК Олимпийский 19 апреля в 19.00.