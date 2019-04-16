Штаби Петра Порошенка і Володимира Зеленського підписали угоду з НСК Олімпійський щодо аренди стадіону 19 квітня.

Штаби Петра Порошенка і Володимира Зеленського підписали з керівництвом НСК Олімпійський угоду щодо аренди стадіону для зустрічі між кандидатами у президенти 19 квітня. Регламент дебатів сторони ще обговорюють.

– Укладено тристоронню угода про оренду стадіону 19 квітня. Це має бути змістовна кількогодинна дискусія, а не феєричне шоу, – заявив представник передвиборного штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

Говорячи про появу Порошенка у студії Суспільного телебачення 19 квітня о 19.30, Медведєв підкреслив, що штаб працює над тим, аби кандидат був на дебатах, не порушуючи при цьому закон.

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У штабі також заявили, що поки не висували кандидатуру на роль ведучого зустрічі.

Нагадаємо, у штабі чинного президента заявили, що неофіційну зустріч на НСК Олімпійський 19 квітня Порошенко пропонує Зеленському провести між 16.00 і 18.00.

Зеленський зі свого боку готується прийти на дебати на НСК Олімпійський 19 квітня о 19.00.