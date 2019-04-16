Чиновники и депутаты в прошлом году себе не изменяли. У многих – жизнь в стиле лакшери. Задекларировали яхты, дорогие автомобили, произведения искусства и элитную недвижимость.

Дебет с кредитом, указанные в декларации, у многих народных избранников почему-то не сходятся. Когда-то чемпион мира по плаванию, а теперь нардеп Денис Силантьев имеет 8 млн гривен накоплений. Но вот получает только зарплату – около 40 тыс. гривен в месяц.

Мужская верхняя одежда итальянских марок – пальто за 20 тыс. евро и кардиганы из шерсти редких животных викуний, живущих только в Латинской Америке.

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Зарубежные страны облюбовали депутаты. Александр Герега имеет дом в Испании, Максим Ефимов квартиры в США и Великобритании.

У Борислава Розенблатта также есть дом за границей, в Германии. Его сдает в аренду. Он вообще предприимчивый – не только в Раде заседает, но и успевает инвестировать. Хотя вести бизнес депутатам запрещено.

Нищук согласно декларации живет на одну зарплату и имеет квартиру на 68 квадратов.

Нынешний глава государства Петр Порошенко задекларировал более полутора миллиардов гривен дохода. Практически все эти средства – дивиденды и проценты по депозитам.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не чиновник. Поэтому пока показал декларацию о доходах за 2017-й.

Украинцы задекларировали вдвое больше денег, чем в 2017-м. Возможно, борьба с коррупцией повлияла. Но такая прозрачность в следующем году может и закончиться. Ведь уголовную статью за незаконное обогащение Конституционный суд признал не соответствующем основному закону.

НАБУ и антикоррупционная прокуратура уже закрыли все дела по факту незаконного обогащения.

К слову, НАПК полностью проверит э-декларации топ-чиновников.