Чиновники та депутати минулого року собі не зраджували. У багатьох – життя у стилі лакшері. Задекларували яхти, дорогі автомобілі, твори мистецтва та елітну нерухомість.

Дебет з кредитом, вказані у декларації, у багатьох народних обранців чомусь не сходяться. Колись чемпіон світу з плавання, а тепер нардеп Денис Силантьєв має 8 млн гривень накопичень. Але от отримує тільки зарплату – біля 40 тис. гривень на місяць.

Чоловічий верхній одяг італійських марок – пальто за 20 тис. євро та кардигани з вовни рідкісних тварин Вікуній, що живуть лише в Латинській Америці.

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Закордонні країни облюбували депутати. Олександр Герега має дім в Іспанії, Максим Єфимов квартири у США та Великій Британії.

У Борислава Розенблата також є будинок за кордоном, у Німеччині. Його здає в оренду. Він взагалі підприємливий – не тільки в Раді засідає, а ще й встигає інвестувати. Хоча вести бізнес депутатам заборонено.

Ніщук згідно декларації живе на одну зарплату та має квартиру на 68 квадратів.

Нинішній очільник держави Петро Порошенко задекларував понад півтора мільярда гривень доходу. Практично всі ці кошти – дивіденди та проценти з депозитів.

Кандидат у Президенти Володимир Зеленський не чиновник. Тому поки що показав декларацію про доходи за 2017-й.

Українці задекларували вдвічі більше грошей, аніж у 2017-му. Можливо, боротьба з корупцією вплинула. Але така прозорість наступного року може і закінчитися. Адже кримінальну статтю за незаконне збагачення Конституційний суд визнав такою, що не відповідає основному закону.

НАБУ та антикорупційна прокуратура вже закрили всі справи за фактом незаконного збагачення.

До слова, НАЗК повністю перевірить е-декларації топ-чиновників.