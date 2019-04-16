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Факты / Украина / Политика

Кононенко должен понести наказание, если он виновен – Порошенко

Игорь Кононенко должен ответить перед законом, если его вина будет доказана.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что Игорь Кононенко должен понести наказание, если его вина будет доказана.

Так Порошенко ответил на вопрос об обвинениях в адрес Кононенко в аферах в сфере энергетики.

Он считает, что правоохранительные органы должны провести беспристрастное расследование и вынести свой вердикт.

– Господин Кононенко должен после выборов идти в следственные органы и отвечать на те вопросы, которые у них возникнут, – сказал президент.

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К слову, президент Петр Порошенко заявил, что объявление досрочных выборов в Верховную Раду после второго тура выборов президента является незаконным.

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