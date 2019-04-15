Петр Порошенко не удовлетворен качеством расследования дел об убийствах активистов во время революции Достоинства.

Петр Порошенко назвал неудовлетворительным ход расследования преступлений против протестующих в 2013-2014 гг.

Об этом президент Украины заявил в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

– Я знаю, кто расследует… и заявляю – фамилия этого прокурорского руководителя – господин Горбатюк.

Ранее начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявлял, что дела о гибели или убийстве Небесной сотни до сих пор не завершены из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины.

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Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал фамилии тех, кто приказывал убивать активистов во время революции Достоинства.