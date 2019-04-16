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Факти / Україна / Політика

Кононенко повинен понести покарання, якщо він винен – Порошенко

Ігор Кононенко має відповісти перед законом, якщо його провину буде доведено.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що Ігор Кононенко має понести покарання, якщо його провина буде доведена.

Так Порошенко відповів на запитання щодо обвинувачень на адресу Кононенка в аферах у сфері енергетики.

Він вважає, що правоохоронні органи мають провести неупереджене розслідування і винести свій вердикт.

– Пан Кононенко має після виборів йти до слідчих органів і відповідати на ті запитання, які у них виникнуть, – сказав президент.

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До слова, президент Петро Порошенко заявив, що оголошення дострокових виборів до Верховної Ради після другого туру виборів президента є незаконним.

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