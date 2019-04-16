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Факты / Украина / Политика

Савченко собирается прийти в Раду

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко планирует выйти на работу в парламент 23 апреля.

Савченко собирается прийти в Раду

Надежду Савченко и Владимира Рубана, которых подозревают в организации теракта, выпустили из-под стражи.

Заместитель председателя партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко Татьяна Проторченко сообщила, что 23 апреля депутат Надежда Савченко появится в ВРУ.

– По самочувствия Надежда несокрушимая. На работу она выйдет 23 апреля, когда начинается пленарная неделя, – сказала Проторченко.

На этой неделе депутаты работают в комитетах, но в марте прошлого года Рада исключила Савченко из комитета СНБО.

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Напомним, Надежду Савченко и Владимира Рубана выпустили из-под стражи, так как не был продлен срок их ареста.

Источник: Українські новини

Фото: УНИАН

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