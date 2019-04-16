Депутат Верховної Ради Надія Савченко планує вийти на роботу в парламент 23 квітня.

Надію Савченко та Володимира Рубана, яких підозрюють в організації теракту, випустили з-під варти.

Заступник голови партії Суспільно-політична платформа Надії Савченко Тетяна Проторченко повідомила, що 23 квітня депутат Надія Савченко з’явиться у ВРУ.

– Щодо самопочуття – Надія незламна. На роботу вона вийде 23 квітня, коли починається пленарний тиждень, – сказала Проторченко.

На цьому тижні депутати працюють у комітетах, але в березні минулого року Рада виключила Савченко з комітету РНБО.

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Нагадаємо, Надію Савченко і Володимира Рубана випустили з-під варти, тому що не було продовжено термін їхнього арешту.