Владимир Зеленский назначил своего представителя в Верховной Раде и заместителей главы Администрации президента.

Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы Администрации президента Украины Сергея Трофимова.

Заместителями главы АП стали Елена Зеркаль, Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк и Руслан Рябошапка.

Соответствующие указы появились на сайте президента.

Также новоизбранный президент назначил Андрея Ермака помощником президента Украины.

Кроме него, советниками Зеленского стали Михаил Федоров и Руслан Стефанчук. Последний назначен представителем президента Украины в Верховной Раде.

Стефанчук назначен представителем президента в Верховной Раде

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Как сообщалось, Зеленский назначил главой Администрации президента Андрея Богдана.