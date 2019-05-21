Владимир Зеленский назначил своего представителя в Верховной Раде и заместителей главы Администрации президента.
Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы Администрации президента Украины Сергея Трофимова.
Заместителями главы АП стали Елена Зеркаль, Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк и Руслан Рябошапка.
Соответствующие указы появились на сайте президента.
Также новоизбранный президент назначил Андрея Ермака помощником президента Украины.
Кроме него, советниками Зеленского стали Михаил Федоров и Руслан Стефанчук. Последний назначен представителем президента Украины в Верховной Раде.
Стефанчук назначен представителем президента в Верховной Раде
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Как сообщалось, Зеленский назначил главой Администрации президента Андрея Богдана.