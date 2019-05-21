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Факты / Украина / Политика

Стефанчук назначен представителем президента в Верховной Раде

Владимир Зеленский назначил своего представителя в Верховной Раде и заместителей главы Администрации президента.

Стефанчук назначен представителем президента в Верховной Раде

Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы Администрации президента Украины Сергея Трофимова.

Заместителями главы АП стали Елена Зеркаль, Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк и Руслан Рябошапка.

Соответствующие указы появились на сайте президента.

Также новоизбранный президент назначил Андрея Ермака помощником президента Украины.

Кроме него, советниками Зеленского стали Михаил Федоров и Руслан Стефанчук. Последний назначен представителем президента Украины в Верховной Раде.

Стефанчук назначен представителем президента в Верховной Раде

Читайте: Шефир назначен первым помощником президента

Как сообщалось, Зеленский назначил главой Администрации президента Андрея Богдана.

Фото: Dreamstime

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