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Шефир назначен первым помощником президента

Сергей Шефир назначен первым помощником президента Украины.

Шефир назначен первым помощником президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим первым помощником Сергея Шефира.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства вечером 21 мая.

Шефир является одним из владельцев студии Квартал 95.

Шефир назначен первым помощником президента

Читайте: Андрей Богдан возглавил Администрацию президента

Как сообщалось, Зеленский назначил новым главой Генштаба Руслана Хомчака.
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