Володимир Зеленський призначив свого представника у Верховній Раді та заступників глави Адміністрації президента.

Володимир Зеленський призначив першим заступником глави Адміністрації президента України Сергія Трофімова.

Заступниками глави АП стали Олена Зеркаль, Кирило Тимошенко, Юрій Костюк і Руслан Рябошапка.

Відповідні укази з’явилися на сайті президента.

Також новообраний президент призначив Андрія Єрмака помічником президента України.

Крім нього, радниками Зеленського стали Михайло Федоров і Руслан Стефанчук. Останнього призначено представником президента України у Верховній Раді.

Стефанчук призначений представником президента у Верховній Раді

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Як повідомлялося, Зеленський призначив головою Адміністрації президента Андрія Богдана.