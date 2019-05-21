Володимир Зеленський призначив свого представника у Верховній Раді та заступників глави Адміністрації президента.
Володимир Зеленський призначив першим заступником глави Адміністрації президента України Сергія Трофімова.
Заступниками глави АП стали Олена Зеркаль, Кирило Тимошенко, Юрій Костюк і Руслан Рябошапка.
Відповідні укази з’явилися на сайті президента.
Також новообраний президент призначив Андрія Єрмака помічником президента України.
Крім нього, радниками Зеленського стали Михайло Федоров і Руслан Стефанчук. Останнього призначено представником президента України у Верховній Раді.
Стефанчук призначений представником президента у Верховній Раді
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Як повідомлялося, Зеленський призначив головою Адміністрації президента Андрія Богдана.