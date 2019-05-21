Российская пресса обсуждает инаугурацию президента Владимира Зеленского. Больше всего внимания российские СМИ уделяют заявлениям о Донбассе.

В речи президента Владимира Зеленского российские СМИ обратили внимание на то, что новый глава Украины готов на все, чтобы прекратить огонь на Донбассе.

Пресса РФ позитивно отреагировала на предложение Зеленского пойти на диалог и начать с того, чтобы освободить украинских пленных. Однако в России считают, что обмен должен проходить по схеме всех на всех.

Главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов считает, что своим выступлением в Верховной Раде Зеленский показал своим противникам, что шутки закончились.

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Издание Ведомости также считает, что шестой президент Украины отходит от образа привычного (особенно для России) политика.

И называет странными слова о том, что построение успешной страны зависит не только от одного президента и правительства, а от каждого ее жителя.

Также без внимания не оставили слова Зеленского о том, что президент – не икона и его фотография не должна висеть в кабинетах чиновников. Издание считает, что это заявление переворачивает вертикаль власти и устанавливает ответственность политиков перед будущим, а не перед руководством.

К слову, Святослав Вакарчук рассказал, что партия Голос готова поддержать реформы президента Владимира Зеленского, если они будут положительными.