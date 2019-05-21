Російська преса обговорює інавгурацію президента Володимира Зеленського. Найбільшу увагу російські ЗМІ приділяють заявам про Донбас.

У промові президента Володимира Зеленського російські ЗМІ звернули увагу на те, що новий глава України готовий на все, щоб припинити вогонь на Донбасі.

Преса РФ позитивно відреагувала на пропозицію Зеленського піти на діалог і розпочати з того, щоб звільнити українських полонених. Однак в Росії вважають, що обмін має відбуватися за схемою всіх на всіх.

Головний редактор журналу Россия в глобальной политике Федір Лук’янов вважає, що своїм виступом у Верховній Раді Зеленський показав своїм противникам, що жарти скінчилися.

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Видання Ведомости також вважає, що шостий президент України відходить від образу звичного (особливо для Росії) політика.

І називає дивними слова про те, що побудова успішної країни залежить не тільки від одного президента і уряду, а від кожного її жителя.

Також без уваги не залишили слова Зеленського про те, що президент – не ікона і його фотографія не повинна висіти у кабінетах чиновників. Видання вважає, що ця заява перевертає вертикаль влади і встановлює відповідальність політиків перед майбутнім, а не перед керівництвом.

До слова, Святослав Вакарчук розповів, що партія Голос готова підтримати реформи президента Володимира Зеленського, якщо вони будуть позитивними.