Подписание и публикация указа о роспуске парламента могут быть отсрочены для того, чтобы нардепы приняли изменения в закон о выборах.

Внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения изменений в закон о выборах в парламент может пройти 22 мая.

Возможность соответствующего обращения о созыве заседания к главе парламента Андрею Парубию рассматривается президент Украины Владимир Зеленский.

В связи с этим подписание и публикация указа о роспуске парламента могут быть отсрочены на несколько дней для того, чтобы подписать и опубликовать принятые на внеочередном заседании парламента решения, рассказал его советник Андрей Богдан.

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Напомним, Зеленский провел с лидерами фракций Верховной Рады консультации о проведении досрочных выборов.